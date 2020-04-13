Верховний суд США розгляне справи про фінзвіти Трампа в травні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховний суд США оголосив у понеділок, що в наступному місяці він розгляне на телеконференції аргументи в суперечці про те, чи слід розкривати податкові та фінансові звіти президента Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на Reuters.
Відзначається, що суд також заслухає аргументи під час телеконференції справу про складну систему президентських виборів в США. Судді будуть брати участь дистанційно, сказала прес-секретар суду Кеті Аарберг.
Суд розгляне ці та деякі інші справи 4, 5, 6, 11, 12 і 13 травня.
Апеляції Трампа за трьома окремими справами, спрямовані на те, щоб не допустити передачі його фінансової документації комітетам Палати представників США під керівництвом демократів і прокурору Нью-Йорка, були відкладені на 16 березня через побоювання через коронавірус, пише агентство.
Як повідомляв УНН, в листопаді минулого року Трамп звернувся до Верховного суду США з проханням заблокувати рішення суду нижчої інстанції, який зобов'язав бухгалтерську компанію Mazars передати податкові декларації президента демократам в Конгресі.