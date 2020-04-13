Верховный суд США рассмотрит дела о финотчетах Трампа в мае
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховный суд США объявил в понедельник, что в следующем месяце он рассмотрит на телеконференции аргументы в споре о том, следует ли раскрывать налоговые и финансовые отчеты президента Дональда Трампа, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что суд также заслушает аргументы в ходе телеконференции дело о сложной системе президентских выборов в США. Судьи будут участвовать дистанционно, сказала пресс-секретарь суда Кэти Арберг.
Суд рассмотрит эти и некоторые другие дела 4, 5, 6, 11, 12 и 13 мая.
Апелляции Трампа по трем отдельным делам, направленные на то, чтобы не допустить передачи его финансовой документации комитетам Палаты представителей США под руководством демократов и прокурору Нью-Йорка, были отложены на 16 марта из-за опасений по поводу коронавируса, пишет агентство.
Как сообщал УНН, в ноябре прошлого года Трамп обратился в Верховный суд США с просьбой заблокировать решение суда низшей инстанции, который обязал бухгалтерскую компанию Mazars передать налоговые декларации президента демократам в Конгрессе.