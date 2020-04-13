Верховный суд США рассмотрит дела о финотчетах Трампа в мае

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховный суд США объявил в понедельник, что в следующем месяце он рассмотрит на телеконференции аргументы в споре о том, следует ли раскрывать налоговые и финансовые отчеты президента Дональда Трампа, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.