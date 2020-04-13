Верховный суд США рассмотрит дела о финотчетах Трампа в мае

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 52132 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 61094 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 75064 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 74397 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101056 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81626 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102087 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105679 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130779 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130276 просмотра

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Верховный суд США рассмотрит дела о финотчетах Трампа в мае

Верховный суд США рассмотрит дела о финотчетах Трампа в мае

Киев  •  УНН

 • 13878 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховный суд США объявил в понедельник, что в следующем месяце он рассмотрит на телеконференции аргументы в споре о том, следует ли раскрывать налоговые и финансовые отчеты президента Дональда Трампа, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что суд также заслушает аргументы в ходе телеконференции дело о сложной системе президентских выборов в США. Судьи будут участвовать дистанционно, сказала пресс-секретарь суда Кэти Арберг.

Суд рассмотрит эти и некоторые другие дела 4, 5, 6, 11, 12 и 13 мая.

Апелляции Трампа по трем отдельным делам, направленные на то, чтобы не допустить передачи его финансовой документации комитетам Палаты представителей США под руководством демократов и прокурору Нью-Йорка, были отложены на 16 марта из-за опасений по поводу коронавируса, пишет агентство.

Как сообщал УНН, в ноябре прошлого года Трамп обратился в Верховный суд США с просьбой заблокировать решение суда низшей инстанции, который обязал бухгалтерскую компанию Mazars передать налоговые декларации президента демократам в Конгрессе. 

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