Верховний суд РФ скасував вирок одному із обвинувачених у справі "Хізб ут-Тахрір"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Верховний суд Росії скасував вирок жителю Криму Руслану Зейтуллаєву, засудженому на сім років ув'язнення за нібито участь в релігійній терористичної організації «Хізб ут-Тахрір». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов, передає УНН.
“Суд скасував вирок у частині Зейтуллаєва і відправив справу на новий розгляд в Північнокавказький окружний воєнний суд Ростова”, — написав захисник.
Як пише РІА “Новости”, таким чином суд задовольнив протест прокурора, який наполягав на перегляді справи. Прокурор вимагав посилити покарання засудженому, так як вважає, що Зейтуллаєв “є не рядовим учасником осередку, а організатором”.
Вирок стосовно трьох співучасників Зейтуллаєва, які отримали по п’ять років позбавлення волі, вступив в силу. Звинувачення заявило, що засуджені вели приховану пропагандистську роботу серед населення за допомогою бесід та поширення літератури, а Зейтуллаєв був у них “свого роду учителем”.
Адвокати підсудних заявили, що у слідства немає доказів проти їх підзахисних, а кримінальну справу “побудовано на обмові”.
“Підсудні вели активний спосіб життя — збиралися і обговорювали політичні події, ніякого криміналу в цьому не було”, — сказав один з адвокатів.
У травні повідомлялося про затримання в Криму чотирьох прихильників “Хізб ут-Тахрір”.
Нагадаємо, “верховний суд” в окупованому Криму, підконтрольний Росії, 29 лютого залишив в силі рішення щодо арешту кримчан — Мусліма Алієва, Емір-Усеїна Куку, Енвера Бекирова і Вадима Сірука, затриманих 11 лютого і в подальшому заарештованих за підозрою в “тероризмі”.
Також нагадаємо, 11 лютого призначена російською владою прокурор Криму Наталія Поклонська повідомила, що управління ФСБ в окупованому Криму порушило кримінальну справу за фактом діяльності терористичної організації “Хізб ут-Тахрір” і затримало чотирьох її учасників.