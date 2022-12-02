Верховний представник ЄС: українська армія – одна з найкращих у світі

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“Українська армія — одна з найкращих у світі. Вони зарекомендували себе. Україна чинить опір, відбиваючись від російської агресії, яка намагається жорстоко загнати країну в морок і холод”, — написав Боррель.

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Жозеп Боррель оголосив сьогодні у Польщі, що європейська програма з тренування українських солдатів досягла повної оперативної готовності.

Програма дозволить навчити 15 тисяч українських військових. На цей час навчання вже проходять 1,1 тис. солдатів та офіцерів. Загальна вартість програми — близько 100 млн євро.

Він також повідомив, що ЄС надасть додатково 16 млн євро, які витратять на обладнання для навчання. Крім того, Норвегія, яка не входить до ЄС, надасть 50 млн євро для підтримки місії.