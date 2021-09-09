Верещук: зміни уряду найближчим часом не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Член фракції "Слуга народу", нардеп Ірина Верещук спростувала інформацію про можливу відставку уряду Дениса Шмигаля, передає УНН.
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"Мій прогноз – зміни уряду у найближчій перспективі не буде", - сказала вона в ефірі одного з телеканалів.
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Разом з цим, нардеп не виключає точкових кадрових змін в уряді Шмигаля.
"Можливо підуть у відставку окремі урядовці, але точно не в кількості шість. Це може бути точкова ротація. Але великих віялових змін не буде", - заявила Верещук.
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Раніше про кадрові зміни у Кабміні, не називаючи конкретних прізвищ, говорили деякі нардепи від “Слуги народу”, зокрема - Олександр Корнієнко.