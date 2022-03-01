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Верещук закликала Червоний Хрест, ООН та ОБСЄ реально допомагати, а не відсиджуватися у Львові

Верещук закликала Червоний Хрест, ООН та ОБСЄ реально допомагати, а не відсиджуватися у Львові

Київ • УНН

 • 172838 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала міжнародні гуманітарні організації, зокрема ООН, ОБСЄ та Червоний Хрест допомогти у відкритті гуманітарних коридорів в Луганській, Донецькій областях для цивільних: жінок, дітей, старих та людей з інвалідністю, повідомляє УНН.

Цитата

“Обстрілюються жилі квартали, відсутнє водопостачання та електропостачання, люди змушені постійно перебувати в підвалах без води та їжі. Серед них жінки, діти, старі, хворі, люди з інвалідністю.

Окупанти не дають гуманітарних коридорів, порушуючи міжнародні гуманітарні норми. Як віце-прем’єр міністр, відповідальний за Донецьку та Луганську області, мушу визнати, що ми очікували більше реальної підтримки та допомоги від міжнародних гуманітарних структур, передовсім від Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ООН та ОБСЄ.

Тому звертаюся до названих міжнародних гуманітарних структур. Я розумію, що ви переживаєте за безпеку свого персоналу, але водночас, ваш міжнародно визнаний нейтральний статус дає вам більше безпеки, ніж нашим національним українським структурам.

Саме цей міжнародно визнаний нейтральний статус дає вам можливість виконувати ту гуманітарну роботу, в тому числі для якої, власне, ви були створені.

Не всю гуманітарну роботу ви можете виконувати, сидячі у Львові. Якщо ви не можете виконувати свій гуманітарний мандат в Донецькій, Луганській та інших областях через небезпеку, яку створює для вас російська армія РФ ви маєте чітко, офіційно та недвозначно про це заявити на весь світ: хто саме не дає вам виконувати ваш гуманітарний мандат”, - наголосила вона.

Додамо

Верещук закликала міжнародні організації надати допомогу автотранспортом.

“Якщо ви не можете виконувати свою роботу безпосередньо на Донбасі, ми просимо надати нам термінову допомогу автотранспортом.

І найголовніше. Я дуже прошу вас зробити все можливе для забезпечення гуманітарних коридорів на Донбасі для евакуації цивільних: жінок, дітей, старих та людей з інвалідністю!”, - заявила Верещук.

Українські Національні Новини

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