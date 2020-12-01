Верещук виступила проти локдауну до новорічних свят

"Те, що буде локдаун, вже, здається, не викликає жодних сумнівів, просто який? Який саме локдаун?", - написала вона.

Верещук звернула увагу на те, що статистика захворюваності на сьогодні не є критичною.

"Кількість людей, які інфікувалися зменшилася, кількість людей, які вилікувалися збільшилася. Я не знаю, що і хто на це впливає, я не знаю, як це точно пояснити, я не є експертом у цьому, але точно розумію, що якщо люди, які захворіли, і не потрапили до статистики, і не потраплять до лікарні, будуть переносити хворобу у легкій і середній формі, то звичайно локдаун вводити немає потреби. У даному випадку міністр Степанов десь так і каже, що давайте ще подивимося і якомога відстрочимо введення таких драконівських заходів, бо це насправді дуже боляче вдарить на наш бізнес, наших людей. Я в даний момент підтримую саме таку позицію, не поспішати, подивитися", - прокоментувала вона.

На думку нардепа, не можна відбирати змогу людей заробити перед новорічними святами.

"Я не знаю чому з 23-го, бо якщо говорили про кінець грудня. То давайте дамо можливість людям, які на сьогодні заробляють із праці "рук", я говорю про малий бізнес, заробити на свята. Перед святами завжди купівельна здатність збільшується, люди витягають так би мовити свої заощадження і йдуть купувати продукти, одяг чи подарунки", - зазначає Верещук.

Локдаун якщо і вводити, то краще вже в січні, вважає вона.

"І єдине, що ще хочу сказати, це обов’язкове попередження мінімум ніж за сім днів, щоб ми не забули, коли будемо обговорювати питання, і коли будемо інформувати людей, що мінімум ніж за сім днів, а то і десять, і більше попередити, яким саме буде локдаун. Бо ми можемо все що завгодно говорити, а потім, наприклад, зупинять громадський транспорт, що теж неможливо", - резюмувала народний депутат.

Нагадаємо, раніше Верещук виступала проти карантину вихідного дня, зауважуючи, що прорахунку його ефективності немає.