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Верещук выступила против локдауна до новогодних праздников

Верещук выступила против локдауна до новогодних праздников

Киев  •  УНН

 • 10573 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Народный депутат Ирина Верещук выступила против введения локдауна в декабре. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"То, что будет локдаун, уже, кажется, не вызывает никаких сомнений, просто какой? Какой именно локдаун?", - написала она.

Верещук обратила внимание на то, что статистика заболеваемости сегодня не является критической.

"Количество людей, которые заразились уменьшилось, количество людей, которые вылечились увеличилось. Я не знаю, что и кто на это влияет, я не знаю, как это точно объяснить, я не эксперт в этом, но точно понимаю, что если люди, которые заболевли и не попали в статистику, и не попадут в больницу, будут переносить болезнь в легкой и средней форме, то конечно локдаун вводить не требуется. В данном случае министр Степанов где-то и говорит, что давайте еще посмотрим и как можно отсрочим введение таких драконовских мер, потому что это действительно очень больно ударит на наш бизнес, нашим людям. Я в данный момент поддерживаю именно такую позицию, не спешить, посмотреть", - прокомментировала она.

По мнению нардепа, нельзя отбирать возможность людей заработать перед новогодними праздниками.

"Я не знаю почему с 23-го, потому что если говорили о конце декабря. Так давайте дадим возможность людям, которые сегодня зарабатывают с труда "рук", я говорю о малом бизнесе, заработать на праздники. Перед праздниками всегда покупательная способность увеличивается, люди извлекают так сказать свои сбережения и идут покупать продукты, одежду или подарки", - отмечает Верещук.

Локдаун если и вводить, то лучше уже в январе, считает она.

"И единственное, что еще хочу сказать, это обязательное предупреждение минимум чем за семь дней, чтобы мы не забыли, когда будем обсуждать вопрос, и когда будем информировать людей, минимум чем за семь дней, а то и десять, и больше предупредить, каким будет локдаун. Потому что мы можем все что угодно говорить, а потом, например, остановят общественный транспорт, что тоже невозможно", - резюмировала народный депутат.

Напомним, ранее Верещук выступала против карантина выходного дня, отмечая, что просчета его эффективности нет.

Украинские Национальные Новости

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