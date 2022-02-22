Верещук: Україна, Захід та Росія стали на крок ближче до моменту істини

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 23055 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 42201 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 62516 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 91140 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 100873 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 97891 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 122022 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165247 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177504 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214944 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7 м/с
91 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 61672 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 80322 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 145101 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 198021 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 30803 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 197913 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 145023 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 274879 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 395887 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 649583 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 18234 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 92588 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 130664 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 155921 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 176624 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Верещук: Україна, Захід та Росія стали на крок ближче до моменту істини

Верещук: Україна, Захід та Росія стали на крок ближче до моменту істини

Київ • УНН

 • 152103 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук вважає, що Росія поховала Мінські угоди. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

РФ не вперше порушує Мінські угоди, нагадала Верещук.

Цитата

“Російське прочитання політичної частини Мінських угод означало самогубство української держави. Президент Зеленський не пішов на таке.

У відповідь вчора Росія визнала окупаційну владу ОРДЛО. Отже, „Мінська“ більше немає. Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими”, — написала вона.

Верещук переконана, що справа не в Мінських угодах і не у визнанні Росією окупаційної влади.

“Засадничо вчора нічого не змінилось. Просто ми, Захід та Росія стали на крок ближче до моменту істини.

Наша історія та поточна геополітика робить нейтральний статус практично неможливим для нас. Якщо ми не хочемо бути в російській імперії, ми маємо бути в ЄС та НАТО”, — додала вона.

Незалежність України РФ сприймає як екзистенційну загрозу, пише Верещук.

“Момент істини полягає в тому, що учасники геополітичного трикутника Україна-Захід-Росія мають визначитись, що вони насправді хочуть і що вони для того реально готові зробити. Росія визначилась: вони готові на нову агресію проти нас. Україна визначилась: ми будемо захищати свою державу. Черга за Заходом. Як далеко Захід реально готовий піти, щоб стримати Росію?” — вказала міністр.

Верещук констатувала, що Україна живе в неспокійний час.

“Що робити? Добре робити свою справу. Дбати про свої сім’ї. Підтримувати один одного. Підтримувати нашу Армію та Президента. Мати ясну голову та тверду руку.

Так, можливо, буде буремний період. Однак, важливо не те, які саме випробування нас чекають, а те, як ми їх пройдемо і що буде після того. Це найголовніше”, — резюмувала міністр.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.28
Ethereum
$1,873.68