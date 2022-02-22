Верещук: Україна, Захід та Росія стали на крок ближче до моменту істини

РФ не вперше порушує Мінські угоди, нагадала Верещук.

Цитата

“Російське прочитання політичної частини Мінських угод означало самогубство української держави. Президент Зеленський не пішов на таке.

У відповідь вчора Росія визнала окупаційну владу ОРДЛО. Отже, „Мінська“ більше немає. Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими”, — написала вона.

Верещук переконана, що справа не в Мінських угодах і не у визнанні Росією окупаційної влади.

“Засадничо вчора нічого не змінилось. Просто ми, Захід та Росія стали на крок ближче до моменту істини.

Наша історія та поточна геополітика робить нейтральний статус практично неможливим для нас. Якщо ми не хочемо бути в російській імперії, ми маємо бути в ЄС та НАТО”, — додала вона.

Незалежність України РФ сприймає як екзистенційну загрозу, пише Верещук.

“Момент істини полягає в тому, що учасники геополітичного трикутника Україна-Захід-Росія мають визначитись, що вони насправді хочуть і що вони для того реально готові зробити. Росія визначилась: вони готові на нову агресію проти нас. Україна визначилась: ми будемо захищати свою державу. Черга за Заходом. Як далеко Захід реально готовий піти, щоб стримати Росію?” — вказала міністр.

Верещук констатувала, що Україна живе в неспокійний час.

“Що робити? Добре робити свою справу. Дбати про свої сім’ї. Підтримувати один одного. Підтримувати нашу Армію та Президента. Мати ясну голову та тверду руку.

Так, можливо, буде буремний період. Однак, важливо не те, які саме випробування нас чекають, а те, як ми їх пройдемо і що буде після того. Це найголовніше”, — резюмувала міністр.