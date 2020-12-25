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Верещук розкритикувала уряд за недофінансування медицини

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Уряд мав передбачити в Бюджеті-2021 кошти для медиків в розмірі 5% від ВВП країни. Проте цього не зробив. Про це в ефірі Громадського радіо розповіла народний депутат України від "Слуги народу" Ірина Верещук, передає УНН.

Верещук розкритикувала уряд за недофінансування медицини

"Я критикую бюджет, і найперше за медицину. Ми обіцяли, ми мали всі шанси, щоб 5% були закладені відповідно до закону і в новому бюджеті знайшли відображення гроші, які необхідні нашим медикам і лікарням, які чекають ремонтів. Все, що пов’язано з медициною мало бути профінансовано у повному обсязі. На жаль, ми знову не бачимо цих 5%, ми створюємо якийсь фонд, потім будемо цільово перераховувати, але, як на мене, це трішки "жмикрутство". Треба було нормально підійти, як я казала, зціпити зуби, але знайти 5% на медицину, не менше 5%", - наголосила вона.

Поки в Польші буде зарплата медика 80 тис.грн, а в Україні -12 тис.грн - ніхто не зможе зупинити відток кадрів, продовжила Верещук.

"Зараз ми, позичаючи в "сірка очі", йдемо до медиків і кажемо: не їдьте до Польщі, не шукайте там роботу, яка буде вам оплачуватися достойно, 70-80 тис. в перерахунку на гривні, давайте тут працюйте за 12 тис. грн. От і критика має підстави. Я вважаю, що треба критикувати, треба вимагати від Уряду", - сказала Верещук.

Вона також пояснила, чому довелося приймати бюджет в такому вигляді.

"Не голосувати (за бюджет - ред.) - теж був не вихід. Залишити країну без бюджету, без пенсій, зарплат, без зросту мінімальної зарплатні - це теж неможливо було допустити", - резюмувала вона.

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