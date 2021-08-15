Верещук прокоментувала зустріч з військовим аташе Швеції

Верещук прокоментувала зустріч з військовим аташе Швеції
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук у своєму Facebook прокоментувала результат зустрічі з військовим аташе Швеції, капітаном 2-го рангу Бйорном Вільберном, передає УНН.
“Обговорили оборонну співпрацю, зокрема в питаннях розмінування та протидії гібридній агресії Росії, а також участь делегації високопосадовців Швеції у Кримській платформі та в урочистостях до Дня Незалежності”, — написала вона.
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Верещук заявляла, що Швеція розглядає варіант вступу до НАТО разом з Україною.