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Верещук прокоментувала нестачу перепусток на громадський транспорт у Києві

Верещук прокоментувала нестачу перепусток на громадський транспорт у Києві

Київ • УНН

 • 14447 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Народний депутат України від “Слуги народу” Ірина Верещук в ефірі одного із телеканалів прокоментувала нестачу перепусток у громадський транспорт, через що багато киян не змогли добратися на роботу, передає УНН.

Цитата

“Пандемія більше року і заходи протиепідеміологічні тривають більше року. Невже вони (керівництво Київської міської адміністрації — ред.) не знали за тиждень, що ймовірно буде обмежено рух транспорту, особливо метрополітену?” — заявила вона.

Верещук додає, що під час минулого весняного локдауну кількість перепусток була більшою.

“Наприклад, минулого року 400 тис. перепусток було надруковано, вже є досвід. Що заважає скористатися, вдосконалитися, навчитися на помилках і не наступати на граблі?” — резюмувала вона.

Деталі

Від початку дії обмежувальних заходів 5 квітня поліцейські Києва посилили контроль за дотриманням громадянами правил карантину. Правоохоронці перевіряють у киян перепустки до громадського транспорту.

Довідково

Київ запровадив більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня.

З понеділка закриваються усі школи і дитсадочки. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос чи доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня. Продуктові ярмарки припинили свою роботу 1 квітня.

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