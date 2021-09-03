Верещук про візит Зеленського до США: Ми провели аудит двохсторонніх відносин
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук прокоментувала візит президента Володимира Зеленського до США, передає УНН.
Вона вказала, що у ході візиту Україна підписали із США низку корисних оборонних документів.
“Нам вдалося провести аудит двохсторонніх відносин. І запропонувати спільну візію майбутнього наповнення, до прикладу, Стратегічної хартії, яка у нас є з 2008 року.
Також ми підписали низку корисних документів, а саме: рамкову оборонну угоду. І хай українців не бентежить слово рамкова. Документ містить достатньо напрямків, які є чіткими і які ми будемо разом із нашими американськими партнерами наповнювати змістом щодня”, — уточнила вона в ефірі ток-шоу “Право на владу”.
Крім того, Україна та США підписали угоду у сфері досліджень, розробок, випробувань та оцінки.
“Це той документ, який дасть нам доступ до технологій. На цю угоду довго чекали ті, хто працюють у сфері військово-технічного співробітництва”, — розповіла Верещук.
Доповнення
УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до США прибув до штату Каліфорнія на західному узбережжі країни.
Напередодні Зеленський провів зустріч з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні — на східному узбережжі Сполучених Штатів. За результатом зустрічі Президент дав прес-конференцію.
Раніше Верещук розповіла про головний “меседж” Зеленського у США.