Верещук: Порошенко з Медведчуком - такий собі опозиційний дует, солодка парочка

Цитата:

“ОПЗЖ”, так само, як і “Європейська солідарність”, називають себе єдиною опозицією. Медведчук та Порошенко оголошують себе лідерами опозиції. Залякують зовнішньою загрозою та внутрішньою дестабілізацією. Усе те саме. Різниці не бачу, як під копірку тези. Обидва проходять по одній кримінальній справі. Такий собі опозиційний дует, солодка парочка", — зауважила Верещук.