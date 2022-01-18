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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 48497 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Верещук: Порошенко з Медведчуком - такий собі опозиційний дует, солодка парочка

Верещук: Порошенко з Медведчуком - такий собі опозиційний дует, солодка парочка

Київ • УНН

 • 25806 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. З вуст лідерів двох опозиційних фракцій — Віктора Медведчука та Петра Порошенка — лунають майже однакові наративи. Обидва залякують українців внутрішньою дестабілізацією. Такий собі опозиційний дует. Про це в ефірі телеканалу “Свобода слова на ICTV” повідомила віце-прем’єр-міністр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає УНН.

Цитата:

“ОПЗЖ”, так само, як і “Європейська солідарність”, називають себе єдиною опозицією. Медведчук та Порошенко оголошують себе лідерами опозиції. Залякують зовнішньою загрозою та внутрішньою дестабілізацією. Усе те саме. Різниці не бачу, як під копірку тези. Обидва проходять по одній кримінальній справі. Такий собі опозиційний дует, солодка парочка", — зауважила Верещук.

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