Верещук оцінила роботу парламенту у 2020 році

"Роботу парламенту оцінюю на "задовільно", по 5-бальній шкалі. Вважаю, що можна було краще. Є багато питань до фракції, у яку я входжу. Звичайно, і у суспільства є питання. Можу сказати, що ми мали величезний шанс, який до кінця не використали", - сказала вона.

Разом з тим, Рада розробила і прийняла ряд важливих законопроектів, каже Верещук.

"Багато було зроблено хороших речей: було прийнято багато законопроектів, зокрема у комітеті, у який я маю честь входити (комітет ВР з питань нацбезпеки і оборони, - ред.). Так, ми говоримо про законопроект про розвідку, напрацьований законопроект про СБУ, про оборонні закупівлі. Багато доброго зроблено, але цього замало. Люди не відчують реальних змін, у тому числі - в силу об’єктивних обставин: коронавірус, коронакриза. Але це не виправдання. Ми влада і ми маємо брати на себе відповідальність", - резюмувала нардеп.