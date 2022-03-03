Верещук: ніхто не залишить цивільних під "Градами" окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Українська влада робить усе можливе, аби прискорити організацію безпечної евакуації цивільного населення із зон бойових дій. Про це заявила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
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"Українських людей ніхто не залишить під градами окупантів, тому просимо опиратися лише на інформацію офіційних українських джерел щодо організації "зелених коридорів", - заявила Верещук.
Вона уточнила, що процес безпечної евакуації населення блокує РФ.
"Ми готові до організації евакуації мирного населення зі свого боку. Єдина проблема – Росія не дає нам це зробити!", - підкреслила міністр.
Верещук зауважила, що гуманітарні коридори можуть бути забезпечені лише Червоним Хрестом.