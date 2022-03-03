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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Верещук: ніхто не залишить цивільних під "Градами" окупантів

Верещук: ніхто не залишить цивільних під "Градами" окупантів

Київ • УНН

 • 172077 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Українська влада робить усе можливе, аби прискорити організацію безпечної евакуації цивільного населення із зон бойових дій. Про це заявила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

Цитата

"Українських людей ніхто не залишить під градами окупантів, тому просимо опиратися лише на інформацію офіційних українських джерел щодо організації "зелених коридорів", - заявила Верещук.

Вона уточнила, що процес безпечної евакуації населення блокує РФ.

"Ми готові до організації евакуації мирного населення зі свого боку. Єдина проблема – Росія не дає нам це зробити!", - підкреслила міністр.

Верещук зауважила, що гуманітарні коридори можуть бути забезпечені лише Червоним Хрестом.

Українські Національні Новини

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