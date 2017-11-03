Венесуела реструктурує зовнішню заборгованість країни
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що має намір реструктурувати зовнішню заборгованість країни, яка складає близько 10 млрд доларів, передає УНН посилаючись на Reuters.
Уряд Венесуели та державна нафтова компанія PDVSA повинні сплатити близько 1,6 млрд доларів до кінця року за обслуговування боргу та за затримки виплати відсотків. Крім того, ще близько 9 млрд доларів Венесуела має сплатити США за обслуговування облігацій у 2018 році.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро створив спеціальну комісію, яка буде займатися вивчанням "реструктуризації всіх майбутніх платежів".
"Я створив спеціальну президентську комісію на чолі з віце-президентом Тареком Ель-Айссамі, для того щоб почати рефінансування та реструктуризацію всього зовнішнього боргу Венесуели і почати боротьбу з фінансовими переслідуваннями нашої країни", - заявив Н.Модуро.
Як повідомляв УНН, Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про початок "нової ери" у відносинах з опозицією країни.