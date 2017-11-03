Венесуэла реструктурирует внешнюю задолженность страны

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 5638 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 67180 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 134279 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108998 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111327 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109135 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101693 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106167 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102883 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148170 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Венесуэла реструктурирует внешнюю задолженность страны

Венесуэла реструктурирует внешнюю задолженность страны

Киев  •  УНН

 • 7914 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен реструктуризировать внешнюю задолженность страны, которая составляет около 10 млрд долларов, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Правительство Венесуэлы и государственная нефтяная компания PDVSA должны заплатить около 1,6 млрд долларов до конца года за обслуживание долга и за задержки выплаты процентов. Кроме того, еще около 9 млрд долларов Венесуэла оплатить США за обслуживание облигаций в 2018 году.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро создал специальную комиссию, которая будет заниматься изучением "реструктуризации всех будущих платежей".

"Я создал специальную президентскую комиссию во главе с вице-президентом Тареком Эль-Айссами, для того чтобы начать рефинансирование и реструктуризацию всего внешнего долга Венесуэлы и начать борьбу с финансовыми преследованиями нашей страны", - заявил Н.Модуро.

Как сообщал УНН, Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о начале "новой эры" в отношениях с оппозицией страны.

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