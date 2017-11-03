Венесуэла реструктурирует внешнюю задолженность страны

Правительство Венесуэлы и государственная нефтяная компания PDVSA должны заплатить около 1,6 млрд долларов до конца года за обслуживание долга и за задержки выплаты процентов. Кроме того, еще около 9 млрд долларов Венесуэла оплатить США за обслуживание облигаций в 2018 году.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро создал специальную комиссию, которая будет заниматься изучением "реструктуризации всех будущих платежей".

"Я создал специальную президентскую комиссию во главе с вице-президентом Тареком Эль-Айссами, для того чтобы начать рефинансирование и реструктуризацию всего внешнего долга Венесуэлы и начать борьбу с финансовыми преследованиями нашей страны", - заявил Н.Модуро.

Как сообщал УНН, Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о начале "новой эры" в отношениях с оппозицией страны.