Венедіктова заявила, що вже чотири справи проти Порошенка закрито

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Через відсутність складу злочину було закрито чотири кримінальних провадження щодо п'ятого Президента України, нині нардепа Петра Порошенка. Про це заявила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова у відеозверненні, передає кореспондент УНН.

“Наразі правоохоронцями розслідується низка кримінальних проваджень, розпочатих за ухвалами судів, заявами громадян та матеріалами правоохоронних органів. У чотирьох провадженнях розслідування завершено закриттям через відсутність складу злочину”, — сказала Венедіктова.

Також вона зазначила, що в Офісу Генерального прокурора України немає функції дослідчої перевірки — за формальними ознаками правоохоронні органи мають вносити до ЄРДР всі заяви про злочини.

“Добре це чи погано — питання до законодавця. Заяви про злочини, вчинені п’ятим Президентом, надходять з усієї держави. Цього тижня, наприклад, надійшли з Маріуполя та Рівного від звичайних громадян”, — розповіла Венедіктова.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань закрило одну зі справ проти п’ятого президента України Петра Порошенка, яка стосується ПрАТ “Завод Кузня на Рибальському”.

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