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Великодній кошик запоріжцям обійдеться у 410 гривень

Великодній кошик запоріжцям обійдеться у 410 гривень

Київ • УНН

 • 12566 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 13 квітня. УНН. Щоб зібрати великодній кошик цьогорік у Запоріжжі треба витратити 410 гривень, передає кореспондент УНН.

16 квітня православні та католики знов у один день відзначатимуть найголовніше свято християн — Воскресіння Господнє або Пасху. Запоріжці вже наразі готуються до свята, що помітно чергами у супермаркетах та на місцевих ринках.

Ми опитали мешканців Запоріжжя на предмет того, що вони беруть до церкви на освячення. З'ясувалось, що віряни окрім традиційної паски та яєць-крашанок до церкви несуть різноманітні продукти та, навіть, алкоголь. Ми підрахували скільки коштуватиме середньостатистичний великоднєвий набір.

Останнім часом багато людей, які йдуть до храму складають продукти для освячення у плетневий кошик. Такий кошик середнього розміру у Запоріжжі можна придбати за 150 гривень. До кошика стелять рушник — вартість святкового рушника становить від 15 грн. Головним предметом кошика, звісно є паска. У середньому паска коштує 30 грн. Якщо паску вважають символом Господа Ісуса Христа, то розписні яйця уособлюють його учнів — апостолів. Тому, запоріжці переважно кладуть до кошика 12 яєць (на честь 12 апостолів) — їх можна придбати за 12 грн. Також, у Запоріжжі люблять освячувати ковбасу та сало. Кільце домашньої ковбаски можна придбати за 50 грн, а шмат сала — за 40. Окрім м'ясного, віряни кладуть сир — середній шматок сиру (220 гр) обходиться приблизно у 25 грн. Кладуть до кошика і яблука — штук 5 яблук коштуватимуть приблизно гривень 7. Не кожен священник дозволяє приносити до церкви спиртне. Але, якщо все ж таки нести його, то краще взяти вино. Пляшка кагору у середньому коштує 75 грн.

У храмі та коло нього під час освячування прийнято запалювати свічки. Останні декілька років до запорізьких церков та храмів привозять Благодатний вогонь з самого Єрусалиму. Тому, віряни намагаються донести його до своїх домівок. Наразі практично використовувати лампадки. Одну з простих таких можна придбати за 6 гривень.

Завдяки вподобанням, а також цінам у різних магазинах та ринках міста, вартість великоднього кошику для кожного може бути різною. Але, наш пасхальний набір обійшовся у 410 гривень.

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