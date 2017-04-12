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Пасхальная корзина запорожцам обойдется в 410 гривен

Пасхальная корзина запорожцам обойдется в 410 гривен

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 • 12555 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 13 апреля. УНН. Чтобы собрать пасхальную корзину В этом году в Запорожье надо потратить 410 гривен, передает корреспондент.

16 апреля православные и католики вновь в один день будут отмечать главный праздник христиан - Воскресение Господне или Пасху. Запорожцы уже сейчас готовятся к празднику, заметно очередями в супермаркетах и ​​на местных рынках.

Мы опросили жителей Запорожья на предмет того, что они берут в церковь на освящение. Выяснилось, что верующие кроме традиционной пасхи и яиц-яиц в церковь несут разнообразные продукты и даже алкоголь. Мы подсчитали сколько будет стоить среднестатистический великодневий набор.

В последнее время многие люди, которые идут в храм составляют продукты для освящения в Плетнев корзину. Такая корзина среднего размера в Запорожье можно приобрести за 150 гривен. Количество стелют полотенце - стоимость праздничного полотенца составляет от 15 грн. Главным предметом корзины, конечно есть пояса. В среднем пасха стоит 30 грн. Если кулич считают символом Господа Иисуса Христа, расписные яйца олицетворяют его учеников - апостолов. Поэтому, запорожцы преимущественно кладут в корзину 12 яиц (в честь 12 апостолов) - их можно приобрести за 12 грн. Также, в Запорожье любят освящать колбасу и сало. Кольцо домашней колбаски можно приобрести за 50 грн, а кусок сала - за 40. Кроме мясного, верующие кладут сыр - средний кусок сыра (220 гр) обходится примерно в 25 грн. Кладут в корзину и яблоки - штук 5 яблок стоить примерно гривен 7. Не каждый священник позволяет приносить в церковь спиртное. Но, если все же нести его, то лучше взять вино. Бутылка кагора в среднем стоит 75 грн.

В храме и вокруг него во время освящения принято зажигать свечи. Последние несколько лет в запорожских церквей и храмов привозят Благодатный огонь из самого Иерусалима. Поэтому, верующие пытаются донести его до своих домов. Сейчас практически использовать лампадки. Одну из простых таких можно приобрести за 6 гривен.

Благодаря предпочтениям, а также ценам в разных магазинах и рынках города, стоимость пасхального корзине для каждого может быть разной. Но, наш пасхальный набор обошелся в 410 гривен.

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