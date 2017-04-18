Великодні свята в Україні відбулися без порушень публічної безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Всі заходи, пов'язані з Великодніми святами в Україні, пройшли спокійно, без конфліктів на міжконфесійному ґрунті. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Національної політики.
"Всі ці заходи під час Великодніх свят пройшли спокійно. Завдяки злагодженій роботі усіх правоохоронних підрозділів, конфліктів на міжконфесійному ґрунті допущено не було", - заявив начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Ігор Бабич.
За його словами, до охорони громадського порядку та публічної безпеки було залучено близько 23 тис. поліцейських та 730 військовослужбовців Національної гвардії України.
Як повідомляв УНН 14 квітня, на Великодні свята в Києві патрулюватиме 1,5 тис. правоохоронців.
Загалом по Україні громадський порядок на Великдень забезпечували 25 тис. правоохоронців.