Пасхальные праздники в Украине прошли без нарушений публичной безопасности

"Все эти мероприятия во время Пасхальных праздников прошли спокойно. Благодаря слаженной работе всех правоохранительных подразделений, конфликтов на межконфессиональной почве допущено не было", - заявил начальник департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Игорь Бабич.

По его словам, к охране общественного порядка и общественной безопасности было привлечено около 23 тыс. полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Как сообщал УНН 14 апреля, на Пасху Киев будут патрулировать 1,5 тыс. правоохранителей.

В целом по Украине общественный порядок на Пасху обеспечивали 25 тыс. правоохранителей.