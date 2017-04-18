Пасхальные праздники в Украине прошли без нарушений публичной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Все мероприятия, связанные с Пасхальными праздниками в Украине, прошли спокойно, без конфликтов на межконфессиональной почве. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной политики.
"Все эти мероприятия во время Пасхальных праздников прошли спокойно. Благодаря слаженной работе всех правоохранительных подразделений, конфликтов на межконфессиональной почве допущено не было", - заявил начальник департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Игорь Бабич.
По его словам, к охране общественного порядка и общественной безопасности было привлечено около 23 тыс. полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Как сообщал УНН 14 апреля, на Пасху Киев будут патрулировать 1,5 тыс. правоохранителей.
В целом по Украине общественный порядок на Пасху обеспечивали 25 тыс. правоохранителей.