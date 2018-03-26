Великий стаж та низькі зарплати: Рева назвав способи підвищення пенсій

КИЇВ. 26 березня. УНН. Пенсії для людей зі значним стажем та низькими зарплатами збільшать без зміни пенсійної формули. Це відбудеться за рахунок збільшення мінімальної зарплати або шляхом перерахунку коефіцієнтів при визначенні пенсій до 2000-го року. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає УНН з посиланням на Мінсоцполітики.