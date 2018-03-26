Великий стаж та низькі зарплати: Рева назвав способи підвищення пенсій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Пенсії для людей зі значним стажем та низькими зарплатами збільшать без зміни пенсійної формули. Це відбудеться за рахунок збільшення мінімальної зарплати або шляхом перерахунку коефіцієнтів при визначенні пенсій до 2000-го року. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає УНН з посиланням на Мінсоцполітики.
“Сьогодні триває робота з визначення механізмів вирішення цієї проблеми (низьких пенсійних виплат для людей зі значним розміром трудового стажу та малими зарплатами, — ред.), обговорюються різні варіанти, але, за будь яких умов, єдина формула пенсійного забезпечення залишиться незмінною”, — сказав Рева.
За його словами, першим варіантом, що розглядається, є збільшення мінімальної зарплати.
“Підвищуємо мінімальну зарплату — збільшуються мінімальна пенсія та надходження до Пенсійного фонду. У інших пенсія не зростає, бо у них індексація, а ось на людей з маленькою пенсією та великим стажем це позитивно вплине”, — пояснив він.
Інший варіант, як додав він, це взяти існуючу формулу та застосувати при визначенні пенсій до 2000-го року будь які 5 років найбільшого заробітку, а після цього скласти ці коефіцієнти.
“Таким чином, загальний коефіцієнт буде більшим, ніж у людини, яка вийшла на пенсію після 2000-го року”, — пояснив урядовець.
Разом з тим, усі зміни відбуватимуться в рамках бюджету Пенсійного фонду.
Як уточнив Рева, проблема полягає в тому, що суми внесків до пенсійної системи є різними. З 2000-го року все прозоро та зрозуміло — державного регулювання практично не було. А ось трудовий стаж людей, які вийшли на пенсію до 2000-го року, прийшовся переважно на радянські часи.
“І тут виникають запитання, тому що тоді держава регулювала зарплати — фактично встановлювала їх. До того ж, були сфери, які хронічно недофінансовувались. Наприклад, селяни в колгоспі — що вони могли на трудоднях заробити? Навіть коли їм почали платити після 1965 року, це були копійки. А санітарка, молодший медичний персонал, зарплати 60-80 карбованців. 40 років людина працювала і має пенсію 1300-1400 гривень”, — зауважив він.
Нагадаємо, підвищені пенсії вже виплачено 15,3 тисячам пенсіонерів-військовослужбовців на загальну суму понад 62 мільйони гривень.