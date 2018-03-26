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Большой стаж и низкие зарплаты: Рева назвал способы повышения пенсий

Большой стаж и низкие зарплаты: Рева назвал способы повышения пенсий

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Пенсии для людей со значительным стажем и низкими зарплатами увеличат без изменения пенсионной формулы. Это произойдет за счет увеличения минимальной зарплаты или путем пересчета коэффициентов при определении пенсий до 2000-го года. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает УНН со ссылкой на Минсоцполитики.

“Сегодня идет работа по определению механизмов решения этой проблемы (низких пенсионных выплат для людей со значительным размером трудового стажа и малыми зарплатами, — ред.), обсуждаются различные варианты, но, при любых условиях, единственная формула пенсионного обеспечения останется неизменной”, — сказал Рева.

По его словам, первым вариантом, который рассматривается, является увеличение минимальной зарплаты.

“Повышаем минимальную зарплату — увеличиваются минимальная пенсия и поступления в Пенсионный фонд. У других пенсия не растет, потому что у них индексация, а вот на людей с маленькой пенсией и большим стажем это положительно повлияет”, - пояснил он.

Другой вариант, как добавил он, это взять существующую формулу и применить при определении размера пенсий до 2000 года любые 5 лет крупнейшего заработка, а затем сложить эти коэффициенты.

“Таким образом, общий коэффициент будет больше, чем у человека, который вышел на пенсию после 2000 года”, — пояснил чиновник.

Вместе с тем, все изменения будут происходить в рамках бюджета Пенсионного фонда.

Как уточнил Рева, проблема заключается в том, что суммы взносов в пенсионную систему разные. С 2000 года все прозрачно и понятно — государственного регулирования практически не было. А вот трудовой стаж людей, которые вышли на пенсию до 2000 года, пришелся преимущественно на советские времена.

“И здесь возникают вопросы, потому что тогда государство регулировало зарплаты — фактически устанавливало их. К тому же, были сферы, которые хронически недофинансировались. Например, крестьяне в колхозе — что они могли на трудоднях заработать? Даже когда им начали платить после 1965 года, это были копейки. А санитарка, младший медицинский персонал, зарплаты 60-80 рублей. 40 лет человек работал и имеет пенсию 1300-1400 гривен”, - отметил он.

Напомним, повышенные пенсии уже выплачено 15,3 тысячам пенсионеров-военнослужащим на общую сумму более 62 миллионов гривен.

Украинские Национальные Новости

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