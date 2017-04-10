Великий Бар'єрний риф почав втрачати забарвлення - аерозйомка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Вчені провели аерозйомку Великого Бар’єрного рифу біля берегів Австралії і зробили висновок, що за останні 12 місяців дві третини рифу втратили колір. Про це повідомляє УНН з посиланням на Іndependent.
Видання повідомляє, що вчені провели аерофотозйомку, яка охопила більше 8 тисяч кілометрів і зробили висновок, що у 2017 році тільки південна частина рифа залишилась неушкодженою.
Згідно з інформацією, знебарвлення Великого Бар’єрного рифу викликано аномальними умовами навколишнього середовища, зокрема, підвищенням температури морської води, що зумовлює витіснення водоростей, які надають коралам колір.
Як зазначає видання, минулого року через масове знебарвлення 35% північної і центральної частин рифу залишились з мертвими коралами. Проте, як зазначають вчені, забарвлення коралам можна повернути, якщо необхідні водорості заселити заново, що займе декілька років.
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Професор Т.Хьюз також сказав, що занепокоєний з приводу частоти знебарвлення рифу.
“Поки занадто рано говорити про ступінь шкоди, яка може бути викликана знебарвленням коралів в цьому році, проте ефект буде помітний скоро”, - наголосив професор.
Він також додав, що чим швидше почнеться вживання заходів щодо глобальних викидів парникових газів і переходу від викопного палива до поновлюваних джерел енергії, тим краще.