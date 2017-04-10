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Большой Барьерный риф начал терять окраску - аэросъемка

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Ученые провели аэросъемку Большого Барьерного рифа у берегов Австралии и сделали вывод, что за последние 12 месяцев две трети рифа потеряли цвет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Independent.

Издание сообщает, что ученые провели аэрофотосъемку, которая охватила более 8000 километров и сделали вывод, что в 2017 году только южная часть рифа осталась невредимой.

Согласно информации, обесцвечивание Большого Барьерного рифа вызвано аномальными условиями окружающей среды, в частности, повышением температуры морской воды, что приводит к вытеснению водорослей, которые придают кораллам цвет.

Как отмечает издание, в прошлом году из-за массового обесцвечивания 35% северной и центральной частей рифа остались с мертвыми кораллами. Однако, как отмечают ученые, окраску кораллам можно вернуть, если необходимые водоросли заселить заново, что займет несколько лет.

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Профессор Т.Хьюз также сказал, что обеспокоен по поводу частоты обесцвечивания рифа.

"Пока слишком рано говорить о степени вреда, который может вызвать обесцвечивание кораллов в этом году, однако эффект будет заметен скоро", - подчеркнул профессор.

Он также добавил, что чем быстрее начнется принятие мер по глобальным выбросам парниковых газов и переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, тем лучше.

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