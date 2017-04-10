Большой Барьерный риф начал терять окраску - аэросъемка

Издание сообщает, что ученые провели аэрофотосъемку, которая охватила более 8000 километров и сделали вывод, что в 2017 году только южная часть рифа осталась невредимой.

Согласно информации, обесцвечивание Большого Барьерного рифа вызвано аномальными условиями окружающей среды, в частности, повышением температуры морской воды, что приводит к вытеснению водорослей, которые придают кораллам цвет.

Как отмечает издание, в прошлом году из-за массового обесцвечивания 35% северной и центральной частей рифа остались с мертвыми кораллами. Однако, как отмечают ученые, окраску кораллам можно вернуть, если необходимые водоросли заселить заново, что займет несколько лет.

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Профессор Т.Хьюз также сказал, что обеспокоен по поводу частоты обесцвечивания рифа.

"Пока слишком рано говорить о степени вреда, который может вызвать обесцвечивание кораллов в этом году, однако эффект будет заметен скоро", - подчеркнул профессор.

Он также добавил, что чем быстрее начнется принятие мер по глобальным выбросам парниковых газов и переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, тем лучше.