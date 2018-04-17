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"Велика сімка" виступила зі спільною заявою щодо авіаударів західної коаліції у Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Лідери країн “G7” випустили спільну заяву, в якій висловили одностайну підтримку авіаударів, які завдала західна коаліція в ніч на 14 квітня по сирійським військовим об’єктам у відповідь на повідомлення про криваву хімічну атаку в сирійському місті Дума. Спільна заява поширив офіс прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, передає УНН

“Ми, лідери „Великої сімки“: Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія, США і ЄС — єдині в тому, щоб найрішучіше засудити використання хімічної зброї 7 квітня в Східній Гуті в Сирії. Ми повністю підтримуємо всі зусилля США, Франції та Об’єднаного королівства, спрямовані на ослаблення можливостей режиму Асада використовувати хімзброю і стримування майбутнього його застосування”, — йдеться в повідомленні.

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У заяві відповідь на хіматаку названа обмеженою, пропорційною і необхідною, оскільки, як вважають лідери G7, всі можливі дипломатичні можливості були вичерпані.

Лідери “Великої сімки” підкреслюють, що використання хімічної зброї є порушенням Конвенції про хімічну зброю і “являє собою загрозу міжнародному миру і безпеці”. Вони також підкреслюють, що “в минулому використання хімічної зброї режимом Асада було підтверджено незалежними міжнародними слідчими”.

“Ми тримаємося разом проти безкарності тих, хто розробляє або використовує цю зброю в будь-якому місці і в будь-який час, за будь-яких обставин”, — сказано в заяві. Лідери G7 при цьому додають, що “як і раніше залишаються віддані дипломатичному вирішенню конфлікту в Сирії”.

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Нагадаємо, 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали ракетні удари по трьох цілях, пов’язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. Таким чином країни відповіли на застосування хімічної зброї 7 квітня в місті Дума.

Раніше Вашингтон, Лондон і Париж заявили, що удари є відповіддю на застосування хімічної зброї у сирійському місті Дума. За даними представників благодійної організації “Білі каски”, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки.

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