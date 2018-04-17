"Велика сімка" виступила зі спільною заявою щодо авіаударів західної коаліції у Сирії

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Лідери країн “G7” випустили спільну заяву, в якій висловили одностайну підтримку авіаударів, які завдала західна коаліція в ніч на 14 квітня по сирійським військовим об’єктам у відповідь на повідомлення про криваву хімічну атаку в сирійському місті Дума. Спільна заява поширив офіс прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, передає УНН.