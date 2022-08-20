Велика Британія заявила, що росія не має морального права засідати у "Великій двадцятці"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. росія не має морального права засідати у G20, доки вона продовжує вторгнення в Україну, заявив представник британського міністерства закордонних справ. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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"росія не має морального права засідати в G20, поки триває її агресія в Україні", — заявив представник.
"Ми вітаємо зусилля Індонезії щодо забезпечення розгляду наслідків війни з росією на зустрічах G20, а також ознаки того, що Україну може представляти президент Зеленський на саміті лідерів G20".
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Індонезія прийме саміт у листопаді. Участь у заході підтвердили президент росії володимир путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін.