Велика Британія завершить евакуацію з Афганістану в суботу

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Міністерство оборони Великої Британії також заявило, що його сили підійшли до завершальної стадії евакуації людей з аеропорту Кабула.

"На превеликий жаль, не всі змогли бути евакуйовані під час цього процесу, - сказав у своїй заяві міністр оборони Бен Уоллес. - Ми евакуювали тих людей, яких ми привезли з собою, близько 1 000 осіб... і у нас є кілька годин".

Уоллес повідомив, що напад в четвер на аеропорт Кабула не прискорило б британський графік припинення операції по евакуації. Він додав, що загроза подальших атак буде зростати в міру наближення операції до завершення.

Міністерство оборони повідомило, що Велика Британія евакуювала понад 13 700 своїх громадян і афганців.

Доповнення

Іспанія вже завершила евакуацію персоналу з Афганістану, і її уряд заявив, що останні евакуйовані повинні незабаром приземлитися на військовій авіабазі Торрехон недалеко від Мадрида. Два військові літаки, на борту яких перебував 81 іспанець, чотири португальських солдата і 83 афганця, які працювали з країнами НАТО, прибули в Дубай рано вранці в п'ятницю, говориться в заяві уряду.

"Ці два рейси завершують евакуацію іспанського персоналу і афганських союзників і їх сімей", - йдеться в заяві.

Іспанія евакуювала 1 898 афганців, які працювали із західними країнами, Організацією Об'єднаних Націй або Європейським союзом, в ході своєї рятувальної місії.