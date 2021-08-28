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Великобритания завершит эвакуацию из Афганистана в субботу

Великобритания завершит эвакуацию из Афганистана в субботу

Киев  •  УНН

 • 19310 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Великобритания заявила, что планирует завершить эвакуацию из Афганистана "в считанные часы" после того, как террористы-смертники "Исламского государства" убили более 170 человек, в том числе 13 американских солдат в аэропорту Кабула. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство обороны Великобритании также заявило, что его силы подошли к завершающей стадии эвакуации людей из аэропорта Кабула.

"К большому сожалению, не все смогли быть эвакуированы во время этого процесса, - сказал в своем заявлении министр обороны Бен Уоллес. - Мы эвакуировали тех людей, которых мы привезли с собой около 1 000 человек... и у нас есть несколько часов".

Уоллес сообщил, что нападение в четверг на аэропорт Кабула не ускорило бы британский график прекращения операции по эвакуации. Он добавил, что угроза дальнейших атак будет расти по мере приближения операции к завершению.

Министерство обороны сообщило, что Великобритания эвакуировали более 13 700 своих граждан и афганцев.

Дополнение

Испания уже завершила эвакуацию персонала из Афганистана, и ее правительство заявило, что последние эвакуированы должны вскоре приземлиться на военной авиабазе Торрехон недалеко от Мадрида. Два военных самолета, на борту которых находился 81 испанец, четыре португальских солдата и 83 афганца, которые работали со странами НАТО, прибыли в Дубай рано утром в пятницу, говорится в заявлении правительства.

"Эти два рейса завершают эвакуацию испанского персонала и афганских союзников и их семей", - говорится в заявлении.

Испания эвакуировали 1 898 афганцев, которые работали с западными странами, Организацией Объединенных Наций или Европейским союзом, в ходе своей спасательной миссии.

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