Великобритания завершит эвакуацию из Афганистана в субботу

КИЕВ. 28 августа. УНН. Великобритания заявила, что планирует завершить эвакуацию из Афганистана "в считанные часы" после того, как террористы-смертники "Исламского государства" убили более 170 человек, в том числе 13 американских солдат в аэропорту Кабула. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.