Вдарила об дерево, а потім зарізала: на Харківщині дівчина жорстоко вбила кота

“19-річна мешканка міста Лозова вбила власного кота. Із відповідною заявою 26 січня до районної поліції звернувся представник одного з громадських формувань. Як з’ясувалося, подія мала місце 19 січня близько 01:00 біля однієї з багатоповерхівок на території міста Лозова. Дівчина спочатку вдарила кота об дерево, після чого зарізала ще притомну тварину”, — сказано у повідомленні.

Поліцейські встановили зловмисницю та доставили її до Лозівського відділу поліції. 19-річна громадянка свою провину визнала, проте причину свого вчинку не пояснює.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 ( жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статі передбачає позбавлення волі на строк до 8 років. На даний час встановлюються всі свідки даної події.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Запоріжжі повідомили про підозру чоловіку, який кинув собаку з мосту на залізничну колію.