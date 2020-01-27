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Ударила о дерево, а затем зарезала: в Харьковской области девушка жестоко убила кота

Киев • УНН

 • 17229 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В Харьковской области 19-летняя девушка ударила кота о дерево, после чего зарезала. В полиции открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Ударила о дерево, а затем зарезала: в Харьковской области девушка жестоко убила кота

"19-летняя жительница города Лозовая убила собственного кота. С соответствующим заявлением 26 января в районную полицию обратился представитель одного из общественных формирований. Как выяснилось, событие имело место 19 января около 1:00 возле одной из многоэтажек на территории города Лозовая. Девушка сначала ударила кота о дерево, после чего зарезала животное, которое еще было в сознании", - говорится в сообщении.

Полицейские установили злоумышленницу и доставили ее в Лозовской отдел полиции. 19-летняя гражданка свою вину признала, однако причину своего поступка не объясняет.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет. В настоящее время устанавливаются все свидетели данного происшествия.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Запорожье сообщили о подозрении мужчине, который бросил собаку с моста на железнодорожные пути.

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