У "день виборів" в "ДНР" донецькі шахтарі побили соратника О.Захарченка
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Вчора, 2 листопада, у “день виборів” в “ДНР” донецькі шахтарі побили соратника О.Захарченка. Про це кореспонденту УНН повідомили місцеві жителі.
Джерела з окупованого Донецька повідомили, що вчора 2 листопада в “день виборів” в “ДНР” донецькі шахтарі побили соратника О.Захарченка. Приводом для конфлікту стало нав’язливе прохання прихильника псевдореспубліки підтримати це “свято”.
Трудящі, які через окупацію виявилися на межі бідності (як відомо шахтарі в “ДНР” протягом тривалого часу не отримують зарплат) надавали провокатору стусанів з усією пролетарською ненавистю.
Як вже раніше повідомляв УНН, представники незаконних збройних формувань “ДНР” продовжують демонтувати і грабувати майно шахт та інших підприємств на територіях, непідконтрольних Україні.