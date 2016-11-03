Источники из оккупированного Донецка сообщили, что вчера, 2 ноября в "день выборов" в "ДНР" донецкие шахтеры избили соратника А.Захарченко. Поводом для конфликта стала навязчивая просьба сторонника псевдореспублики поддержать этот "праздник".

Трудящиеся, которые из-за оккупации оказались на грани бедности (как известно, шахтеры в "ДНР" в течение длительного времени не получают зарплат) надавали провокатору пинков со всей пролетарской ненавистью.

Как уже ранее сообщал УНН, представители незаконных вооруженных формирований "ДНР" продолжают демонтировать и грабить имущество шахт и других предприятий на территориях, неподконтрольных Украине.