Вчені представили 1300-річне намисто, яке є “найдорожчим у своєму роді” за все існування Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Археологи Лондонського археологічного музею (MOLA) знайшли “єдине в житті” 1300-річне намисто із золота та дорогоцінного каміння, яке датується 630-670 рр. нашої ери і описується як найдорожче у своєму роді, коли-небудь знайдене у Великобританії.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Akeonews.
Деталі
Археологи запевняють, що знайшли намисто під час розкопок перед житловою забудовою на землі між Гарполом і Дастоном. У прикрасах є щонайменше 30 підвісок і намистин із римських монет, золота, гранітів, скла та напівдорогоцінного каміння.
Прикраси віком 1300 років були виявлені в могилі, яка, як вважають, належала жінці з високим статусом, можливо, королівській особі.
Найбільшим і найскладнішим компонентом намиста є прямокутна підвіска у вигляді хреста, який служить його центром. У похованні також було два горщики з декором і неглибоке мідне блюдце.
Намисто було виявлено MOLA на землі в Харполі під час земляних робіт перед житловою забудовою
Крім дрібних шматочків зубної емалі, за словами експертів, скелет повністю розклався.
У січні у програмі BBC Two Digging for Britain будуть представлені відкриття, а професор Еліс Робертс ексклюзивно подивиться на артефакти та детальніше розповість про збереження та аналіз, що триває.
Відкриття все ще досліджуються та зберігаються консерваторами; потім їх передадуть Центру археологічних ресурсів Нортгемптонширу.
Інші знахідки включають прикрашені горщики, мідний посуд і прикрашений хрест із зображенням людських облич, відлитих зі срібла