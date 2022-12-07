Вчені представили 1300-річне намисто, яке є “найдорожчим у своєму роді” за все існування Британії

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Археологи запевняють, що знайшли намисто під час розкопок перед житловою забудовою на землі між Гарполом і Дастоном. У прикрасах є щонайменше 30 підвісок і намистин із римських монет, золота, гранітів, скла та напівдорогоцінного каміння.

Прикраси віком 1300 років були виявлені в могилі, яка, як вважають, належала жінці з високим статусом, можливо, королівській особі.

Найбільшим і найскладнішим компонентом намиста є прямокутна підвіска у вигляді хреста, який служить його центром. У похованні також було два горщики з декором і неглибоке мідне блюдце.

Намисто було виявлено MOLA на землі в Харполі під час земляних робіт перед житловою забудовою

Однак рентгенівські знімки брил землі, піднятих із могили, виявили ретельно прикрашений хрест із дуже незвичайними зображеннями людських облич, відлитих зі срібла. Реставратори музею вважають, що цей витвір вказує на те, що жінка була християнським лідером.