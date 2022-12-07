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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Вчені представили 1300-річне намисто, яке є “найдорожчим у своєму роді” за все існування Британії

Вчені представили 1300-річне намисто, яке є “найдорожчим у своєму роді” за все існування Британії

Київ • УНН

 • 1743973 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Археологи Лондонського археологічного музею (MOLA) знайшли “єдине в житті” 1300-річне намисто із золота та дорогоцінного каміння, яке датується 630-670 рр. нашої ери і описується як найдорожче у своєму роді, коли-небудь знайдене у Великобританії.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Akeonews.

Деталі

Археологи запевняють, що знайшли намисто під час розкопок перед житловою забудовою на землі між Гарполом і Дастоном. У прикрасах є щонайменше 30 підвісок і намистин із римських монет, золота, гранітів, скла та напівдорогоцінного каміння.

Прикраси віком 1300 років були виявлені в могилі, яка, як вважають, належала жінці з високим статусом, можливо, королівській особі.

Найбільшим і найскладнішим компонентом намиста є прямокутна підвіска у вигляді хреста, який служить його центром. У похованні також було два горщики з декором і неглибоке мідне блюдце.

                             Намисто було виявлено MOLA на землі в Харполі під час земляних робіт перед житловою забудовою

Намисто було виявлено MOLA на землі в Харполі під час земляних робіт перед житловою забудовою

Однак рентгенівські знімки брил землі, піднятих із могили, виявили ретельно прикрашений хрест із дуже незвичайними зображеннями людських облич, відлитих зі срібла. Реставратори музею вважають, що цей витвір вказує на те, що жінка була християнським лідером.

Крім дрібних шматочків зубної емалі, за словами експертів, скелет повністю розклався.

У січні у програмі BBC Two Digging for Britain будуть представлені відкриття, а професор Еліс Робертс ексклюзивно подивиться на артефакти та детальніше розповість про збереження та аналіз, що триває.

Відкриття все ще досліджуються та зберігаються консерваторами; потім їх передадуть Центру археологічних ресурсів Нортгемптонширу.

    Інші знахідки включають прикрашені горщики, мідний посуд і прикрашений хрест із зображенням людських облич, відлитих зі срібла

Інші знахідки включають прикрашені горщики, мідний посуд і прикрашений хрест із зображенням людських облич, відлитих зі срібла

Джерело: MOLA

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