Ученые представили 1300-летнее ожерелье, которое является "самым дорогим в своем роде" за все существование Британии.
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Археологи Лондонского археологического музея (MOLA) нашли “единственное в жизни” 1300-летнее ожерелье из золота и драгоценных камней, которое датируется 630-670 гг. эры и описывается как самое дорогое в своем роде, когда-либо найденное в Великобритании.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Akeonews.
Детали
Археологи уверяют, что нашли ожерелье при раскопках перед жилой застройкой на земле между Гарполом и Дастоном. В украшениях есть не менее 30 подвесок и бусин из римских монет, золота, гранитов, стекла и полудрагоценных камней.
Украшения в возрасте 1300 лет были обнаружены в могиле, которая, как полагают, принадлежала женщине с высоким статусом, возможно, королевской семьи.
Самым и сложным компонентом ожерелья является прямоугольная подвеска в виде креста, который служит его центром. В погребении также было два горшка с декором и неглубокое медное блюдце.
Бусы были обнаружены MOLA на земле в Харполе во время земляных работ перед жилой застройкой
Помимо мелких кусочков зубной эмали, по словам экспертов, скелет полностью разложился.
В январе в программе BBC Two Digging for Britain будут представлены открытия, а профессор Элис Робертс эксклюзивно посмотрит на артефакты и подробнее расскажет о продолжающемся сохранении и анализе.
Открытия все еще исследуются и хранятся консерваторами; затем их передадут Центру археологических ресурсов Нортгемптоншира.
Другие находки включают украшенные горшки, медную посуду и украшенный крест с изображением человеческих лиц, отлитых из серебра