Ученые представили 1300-летнее ожерелье, которое является "самым дорогим в своем роде" за все существование Британии.

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Археологи Лондонского археологического музея (MOLA) нашли “единственное в жизни” 1300-летнее ожерелье из золота и драгоценных камней, которое датируется 630-670 гг. эры и описывается как самое дорогое в своем роде, когда-либо найденное в Великобритании.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Akeonews.

Детали

Археологи уверяют, что нашли ожерелье при раскопках перед жилой застройкой на земле между Гарполом и Дастоном. В украшениях есть не менее 30 подвесок и бусин из римских монет, золота, гранитов, стекла и полудрагоценных камней.

Украшения в возрасте 1300 лет были обнаружены в могиле, которая, как полагают, принадлежала женщине с высоким статусом, возможно, королевской семьи.

Самым и сложным компонентом ожерелья является прямоугольная подвеска в виде креста, который служит его центром. В погребении также было два горшка с декором и неглубокое медное блюдце.

                        Намисто було виявлено MOLA на землі в Харполі під час земляних робіт перед житловою забудовою

Бусы были обнаружены MOLA на земле в Харполе во время земляных работ перед жилой застройкой

Однако рентгеновские снимки глыб земли, приподнятых из могилы, обнаружили тщательно украшенный крест с очень необычными изображениями человеческих лиц, отлитых из серебра. Реставраторы музея считают, что это произведение указывает на то, что женщина являлась христианским лидером.

Помимо мелких кусочков зубной эмали, по словам экспертов, скелет полностью разложился.

В январе в программе BBC Two Digging for Britain будут представлены открытия, а профессор Элис Робертс эксклюзивно посмотрит на артефакты и подробнее расскажет о продолжающемся сохранении и анализе.

Открытия все еще исследуются и хранятся консерваторами; затем их передадут Центру археологических ресурсов Нортгемптоншира.

  Інші знахідки включають прикрашені горщики, мідний посуд і прикрашений хрест із зображенням людських облич, відлитих зі срібла

Другие находки включают украшенные горшки, медную посуду и украшенный крест с изображением человеческих лиц, отлитых из серебра

Источник: MOLA

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