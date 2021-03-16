Вчені: літні посухи в Європі останніми роками набагато серйозніші за минулі два тисячоліття

Деталі

Науковці під керівництвом Кембриджського університету провели дослідження і виявили, що літні посухи за останні роки значно перевищують норму.

Після дослідження річних кілець 147 дубів, що росли на території Європи протягом останніх 2100 років та інших археологічних об’єктів, вчені проаналізували ізотопні співвідношення вуглецю та кисню. Вони змінюються внаслідок реакції дерев на наявність у довкіллі води та вплив спеки. Це допомогло дослідникам визначити всі періоди посухи, починаючи з 75 року до н. е.

Цитата

“Міжнародна команда під керівництвом Кембриджського університету вивчала характерні хімічні признаки у європейських дубах для реконструкції літнього клімату протягом 2110 років. Вони виявили, що після довготривалої тенденції висихання, умови посухи з 2015 року раптово посилились, на відміну від того, що було за останні дві тисячі років.

Ця аномалія, ймовірно, є наслідком спричинених людиною кліматичних змін та інших пов’язаних із цим змін”, — повідомляє пресслужба Кембриджського університету.

Додамо

За останні 2110 років дані ізотопів деревних кілець показали, що дуже вологе літо було у 200, 720 та 1100 р. н. е., а дуже сухе літо — у 40, 590, 950 та 1510 р. н. е. Так, за результатами, протягом останніх двох тисячоліть у Європі поступово збільшується рівень посухи.

Також зазначається, що надмірна посушлива погода у Європі спостерігається з 2015 року. Це понесло за собою низку екологічних та економічних проблем. Якщо показники засухи зростатимуть, вище вказані проблеми не зникнуть.

Нагадаємо

У 2020 році у звіті ООН було зазначено, що зміни клімату можуть обійтися світу в 20 млрд доларів щорічно.