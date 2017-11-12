Вболівальники збірної Марокко влаштували погроми в Брюсселі

Учасники заворушень били вітрини і підпалили щонайменше один автомобіль. Поліція була змушена застосувати водомети для розгону хуліганів. В результаті дій футбольних уболівальників поранення отримали троє поліцейських і один перехожий. Через приблизно дві години після закінчення матчу в Абіджані брюссельської поліції вдалося взяти ситуацію під контроль.

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Нагадаємо, завдяки перемозі над Кот-д'Івуаром з рахунком 2: 0 збірна Марокко вперше з 1998 року вийшла у фінальну стадію ЧС з футболу.