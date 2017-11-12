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Вболівальники збірної Марокко влаштували погроми в Брюсселі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Близько 300 осіб влаштували ввечері в суботу, 11 листопада, заворушення в центрі Брюсселя, повідомляє столична поліція Бельгії. Це відбулося незабаром після того, як футбольна збірна Марокко обіграла на виїзді команду Кот-д'Івуара і кваліфікувалася на чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Учасники заворушень били вітрини і підпалили щонайменше один автомобіль. Поліція була змушена застосувати водомети для розгону хуліганів. В результаті дій футбольних уболівальників поранення отримали троє поліцейських і один перехожий. Через приблизно дві години після закінчення матчу в Абіджані брюссельської поліції вдалося взяти ситуацію під контроль.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Двоє англійців отримали тюремні терміни за заворушення в Марселі

Нагадаємо, завдяки перемозі над Кот-д'Івуаром з рахунком 2: 0 збірна Марокко вперше з 1998 року вийшла у фінальну стадію ЧС з футболу.

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