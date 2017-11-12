Болельщики сборной Марокко устроили погромы в Брюсселе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Около 300 человек устроили вечером в субботу, 11 ноября, беспорядки в центре Брюсселя, сообщает столичная полиция Бельгии. Это произошло вскоре после того, как футбольная сборная Марокко обыграла на выезде команду Кот-Д'Ивуара и квалифицировалась на чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Участники беспорядков били витрины и подожгли по меньшей мере один автомобиль. Полиция была вынуждена применить водометы для разгона хулиганов. В результате действий футбольных болельщиков ранения получили трое полицейских и один прохожий. Спустя примерно 2:00 по окончании матча в Абиджане брюссельской полиции удалось взять ситуацию под контроль.
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Напомним, благодаря победе над Кот-д'Ивуаром со счетом 2: 0 сборная Марокко впервые с 1998 года вышла в финальную стадию ЧМ по футболу.