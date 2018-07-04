Вбивство водія поліцейськими спровокувало масові заворушення у Нанті
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Масові заворушення почалися у французькому Нанті після того, як співробітники поліції застрелили чоловіка, який відмовився надавати документи і спробував сховатися від поліції. Про це пише Ouest-France, інформує УНН.
За даними газети, напередодні ввечері патрульні попросили у водія пред’явити чек за оплату паркування та документи. Однак чоловік не відреагував на прохання поліцейських, після чого спробував зникнути. Правоохоронці відкрили вогонь без попередження, у результаті чого водій отримав поранення, а через кілька годин помер.
Видання Le Parisien повідомляє, що вбитим виявився 22-річний Мамаду Д. Він отримав поранення шиї, куля зачепила сонну артерію. Раніше, як зазначає газета, вбитий притягувався за крадіжку і торгівлю наркотиками.
Після смерті чоловіка у одному з районів міста група місцевих жителів спорудила барикади і почала закидати поліцейських “коктейлями Молотова”. В результаті заворушень загорілися три автомобілі і невеликий торговий центр. Крім того, у районі події були чутні кілька вибухів. Поліцейські у відповідь на дії жителів застосували сльозогінний газ.
Як повідомляв УНН, в Ірані протест проти нестачі води призвів до сутичок з поліцією.