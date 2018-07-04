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Убийство водителя полицейскими спровоцировало массовые беспорядки в Нанте

Убийство водителя полицейскими спровоцировало массовые беспорядки в Нанте

Киев  •  УНН

 • 10821 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Массовые беспорядки начались во французском Нанте после того, как сотрудники полиции застрелили мужчину, который отказался предоставлять документы и попытался скрыться от полиции. Об этом пишет Ouest-France, информирует УНН.

По данным газеты, накануне вечером патрульные попросили у водителя предъявить чек за оплату парковки и документы. Однако мужчина не отреагировал на просьбу полицейских, после чего попытался скрыться. Правоохранители открыли огонь без предупреждения, в результате чего водитель получил ранения, а через несколько часов скончался.

Издание Le Parisien сообщает, что убитым оказался 22-летний Мамаду Д. Он получил ранения шеи, пуля задела сонную артерию. Ранее, как отмечает газета, убитый привлекался за кражу и торговлю наркотиками.

После смерти мужчины в одном из районов города группа местных жителей соорудила баррикады и начала забрасывать полицейских “коктейлями Молотова”. В результате беспорядков загорелись три автомобиля и небольшой торговый центр. Кроме того, в районе происшествия были слышны несколько взрывов. Полицейские в ответ на действия жителей применили слезоточивый газ.

Как сообщал УНН, в Иране протест против нехватки воды привел к столкновениям с полицией.

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