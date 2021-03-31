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Вбивство студентки у Львові: затримано підозрюваного

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві у Львові 19-річної студентки з Дніпропетровщини, яка перебувала у розшуку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

Цитата:

“...за кілька годин правоохоронці встановили особу зловмисника, причетного до вбивства, 19-річного мешканця Житомирської області. Оперативники карного розшуку поліції Львівщини спільно із колегами з Рівненської та Житомирської областей затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні вбивства та обрання йому запобіжного заходу.

Що було раніше

У Львові знайшли мертвою 19-річну студентку з Дніпропетровщини, яка перебувала у розшуку. На тілі загиблої правоохоронці виявили множинні колото-різані рани, які, ймовірно, й стали причиною смерті. 

Слідчі Львівського районного управління поліції, за процесуально керівництва Галицької окружної прокуратури, відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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