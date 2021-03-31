Убийство студентки во Львове: задержан подозреваемый
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве во Львове 19-летней студентки из Днепропетровской области, которая находилась в розыске. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.
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"... за несколько часов правоохранители установили личность злоумышленника, причастного к убийству, 19-летнего жителя Житомирской области. Оперативники уголовного розыска полиции Львовской области совместно с коллегами из Ровенской и Житомирской областей задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Сообщается, что решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении убийства и избрании ему меры пресечения.
Что было ранее
Во Львове нашли мертвой 19-летнюю студентку из Днепропетровской области, которая находилась в розыске. На теле погибшей правоохранители обнаружили множественные колото-резаные раны, которые, вероятно, и стали причиной смерти.
Следователи Львовского районного управления полиции, под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры, открыли производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до пятнадцати лет лишения свободы.