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Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: суд залишив під вартою експоліцейського Приходька

Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: суд залишив під вартою експоліцейського Приходька

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою експоліцейського Івана Приходька, якого підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію на сайті суду.

Повідомляється, що 20 серпня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області від 2 серпня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора та продовжено щодо обвинуваченого, громадянина Приходька запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, тобто з 2 серпня 2021 року до 30 вересня 2021 року.

Цитата

“За результатом апеляційного розгляду ухвалу Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області від 2 серпня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту — без задоволення”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Приходько — єдиний з чотирьох обвинувачених у вбивстві Тлявова, який утримується під вартою.

За даними правоохоронних органів, 31 травня 2019 року двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї.

Пізніше виявилося, що куля влучила у 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, який перебував у сусідньому дворі. Дитина згодом померла у лікарні.

5 червня Кирила поховали в його рідному місті. Поліцейські були затримані.

Раніше УНН повідомляв, що слідство обгрунтовано вважає, що працівник патрульної поліції Іван Приходько здійснив смертельний постріл, від якого загинув 5-річний хлопчик Кирило Тлявов.

Українські Національні Новини

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