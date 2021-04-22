Вбивали заради квартир: у Харкові затримали банду з восьми осіб

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури 8 особам повідомлено про підозру за фактами створення і участі в злочинній організації, умисного вбивства, шахрайства та підроблення документів, повідомив Офіс генпрокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, на початку 2019 року харків’янин разом зі своєю знайомою створили злочинну організацію для шахрайського заволодіння нерухомим майном та подальшого умисного вбивства його власників. У якості жертв обирались наркозалежні громадяни та особи похилого віку. Для махінацій із майном використовувалися підроблені довіреності, згідно з якими потерпілі нібито надавали право розпоряджатися майном членам злочинної організації, або ж підозрювані отримували таке право за підробленими паспортами потерпілих громадян.

“Так, у квітні 2020 року на підставі підробленої довіреності між організаторкою групи та іншим її членом укладено договір купівлі-продажу квартири, яка у подальшому була перепродана третій особі. При цьому, щоб звільнити квартиру, члени організованої групи перевезли її власницю в заздалегідь підготовлене місце утримання — іншу квартиру. Потерпіла підняла галас і привернула до себе увагу сусідів. Після цього учасники злочинної організації відвезли жінку до будинку за містом, деякий час робили їй ін’єкції невстановленим на цей час препаратом, а потім задушили дротом”, — вказано у повідомленні ОГП.

Крім того, члени організованої групи аналогічним чином заволоділи іншою квартирою, а власника помешкання вбили шляхом отруєння. Також задокументовано 3 факти замаху на заволодіння іншими квартирами, розташованими в Харкові.

В ОГП додали, що: “У ході проведених обшуків виявлено паспорти власників квартир, документи, які посвідчують право власності на житло, а також виявлено жінку похилого віку, яку члени злочинної організації заздалегідь вивезли до іншого приміщення для подальшого утримання та, імовірно, вбивства”.

Довідково

Правоохоронці затримали двох організаторів злочинної організації та її 6 активних членів в порядку ст. 208 КПК України. Їм інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії тривають, встановлюються інші члени злочинної організації, в тому числі в державних та правоохоронних органах, та їх причетність до вчинення аналогічних злочинів.

Досудове розслідування у кримінальному здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Харківській області, оперативний супровід — Управлінням внутрішньої безпеки в Харківській області Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

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