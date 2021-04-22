Вбивали заради квартир: у Харкові затримали банду з восьми осіб

Деталі

За даними слідства, на початку 2019 року харків’янин разом зі своєю знайомою створили злочинну організацію для шахрайського заволодіння нерухомим майном та подальшого умисного вбивства його власників. У якості жертв обирались наркозалежні громадяни та особи похилого віку. Для махінацій із майном використовувалися підроблені довіреності, згідно з якими потерпілі нібито надавали право розпоряджатися майном членам злочинної організації, або ж підозрювані отримували таке право за підробленими паспортами потерпілих громадян.

“Так, у квітні 2020 року на підставі підробленої довіреності між організаторкою групи та іншим її членом укладено договір купівлі-продажу квартири, яка у подальшому була перепродана третій особі. При цьому, щоб звільнити квартиру, члени організованої групи перевезли її власницю в заздалегідь підготовлене місце утримання — іншу квартиру. Потерпіла підняла галас і привернула до себе увагу сусідів. Після цього учасники злочинної організації відвезли жінку до будинку за містом, деякий час робили їй ін’єкції невстановленим на цей час препаратом, а потім задушили дротом”, — вказано у повідомленні ОГП.

Крім того, члени організованої групи аналогічним чином заволоділи іншою квартирою, а власника помешкання вбили шляхом отруєння. Також задокументовано 3 факти замаху на заволодіння іншими квартирами, розташованими в Харкові.

В ОГП додали, що: “У ході проведених обшуків виявлено паспорти власників квартир, документи, які посвідчують право власності на житло, а також виявлено жінку похилого віку, яку члени злочинної організації заздалегідь вивезли до іншого приміщення для подальшого утримання та, імовірно, вбивства”.

Довідково

Правоохоронці затримали двох організаторів злочинної організації та її 6 активних членів в порядку ст. 208 КПК України. Їм інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії тривають, встановлюються інші члени злочинної організації, в тому числі в державних та правоохоронних органах, та їх причетність до вчинення аналогічних злочинів.

Досудове розслідування у кримінальному здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Харківській області, оперативний супровід — Управлінням внутрішньої безпеки в Харківській області Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.