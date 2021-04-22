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Убивали ради квартир: в Харькове задержали банду из восьми человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры 8 лицам сообщено о подозрении по фактам создания и участия в преступной организации, умышленного убийства, мошенничества и подделки документов, сообщил Офис генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в начале 2019 года харьковчанин вместе со своей знакомой создали преступную организацию для мошеннического завладения недвижимым имуществом и дальнейшего умышленного убийства его владельцев. В качестве жертв выбирались наркозависимые граждане и лица пожилого возраста. Для махинаций с имуществом использовались поддельные доверенности, согласно которым пострадавшие якобы предоставляли право распоряжаться имуществом членам преступной организации или же подозреваемые получали такое право по поддельным паспортам пострадавших граждан.

“Так, в апреле 2020 года на основании поддельной доверенности между организатором группы и другим ее членом заключен договор купли-продажи квартиры, которая в дальнейшем была перепродана третьему лицу. При этом, чтобы освободить квартиру, члены организованной группы перевезли ее владелицу в заранее подготовленное место содержания — другую квартиру. Потерпевшая подняла шум и привлекла к себе внимание соседей. После этого участники преступной организации отвезли женщину в дом за городом, некоторое время делали ей инъекции неустановленным на данный момент препаратом, а затем задушили проволокой”, — указано в сообщении ОГП.

Кроме того, члены организованной группы аналогичным образом завладели другой квартирой, а владельца помещения убили путем отравления. Также задокументировано 3 факта покушения на завладение другими квартирами, расположенными в Харькове.

В ОГП добавили, что: “В ходе проведенных обысков обнаружены паспорта владельцев квартир, документы, удостоверяющие право собственности на жилье, а также выявлена пожилая женщина, которую члены преступной организации заранее вывезли в другое помещение для дальнейшего содержания и, вероятно, убийства”.

Справка

Правоохранители задержали двух организаторов преступной организации и ее 6 активных членов в порядке ст. 208 УПК Украины. Им инкриминируется совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 255, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 28 п. п. 3, 4, 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие члены преступной организации, в том числе в государственных и правоохранительных органах, и их причастность к совершению аналогичных преступлений.

Досудебное расследование в уголовном осуществляется следственным управлением Главного управления Нацполиции в Харьковской области, оперативное сопровождение — Управлением внутренней безопасности в Харьковской области Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

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