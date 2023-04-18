Важко бачити те, що російські терористи зробили з Авдіївкою - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні до українців прокоментував свою поїздку до міста Авдіївка, що на Донеччині, а також на Полтавщину. Передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Офісу Президента України.
Цитата
"Завершуємо цей день у Полтаві. Доволі довгий день. Та емоційний. Ранком був на Донеччині, у нашій Авдіївці. Важко бачити те, що російські терористи зробили із цим містом… І шана кожному нашому воїну, усім українцям і українкам, які вже 419 днів і 9 років стримують і поступово знищують це російське зло", - сказав Зеленський.
Доповнення
Також Президент України зазначив, що він "мав честь привітати українських солдатів та офіцерів із Великоднем, вручити нагороди".
"Я часто у вечірніх зверненнях дякую саме їм… За влучність і хоробрість, за знищення окупантів", - наголосив Президент України.
До цього Зеленський окремо подякував Медичним силам.
"Особливо хочу подякувати нашим Медичним силам, усім лікарям, медичним сестрам і братам, які повертають наших захисників і захисниць до життя після поранень. І на Донеччині, і тут, у Полтаві, відвідав шпиталі… Гордість за наших людей, сильних навіть тоді, коли вони ще відновлюють свої сили. Честь і шана всім, хто лікує наших воїнів!", - сказав він.