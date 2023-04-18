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Тяжело видеть то, что российские террористы сделали с Авдеевкой - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении к украинцам прокомментировал свою поездку в город Авдеевка, что в Донецкой области, а также в Полтавскую область. Передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Офиса Президента Украины.

Цитата

"Завершаем этот день в Полтаве. Довольно длинный день. И эмоциональный. Утром был в Донецкой области, в нашей Авдеевке. Тяжело видеть то, что российские террористы сделали с этим городом… И дань уважения каждому нашему воину, всем украинцам и украинкам, которые уже 419 дней и 9 лет сдерживают и постепенно уничтожают это российское зло", - сказал Зеленский.

Дополнение

Также Президент Украины отметил, что он "имел честь поздравить украинских солдат и офицеров с Пасхой, вручить награды".

"Я часто в вечерних обращениях благодарю именно их… За меткость и храбрость, за уничтожение оккупантов", - подчеркнул Президент Украины.

К этому Зеленский отдельно поблагодарил Медицинские силы.

"Особенно хочу поблагодарить наши Медицинские силы, всех врачей, медицинских сестер и братьев, которые возвращают наших защитников и защитниц к жизни после ранений. И в Донецкой области, и здесь, в Полтаве, посетил госпитали… Гордость за наших людей, сильных даже тогда, когда они еще восстанавливают свои силы. Честь и уважение всем, кто лечит наших воинов!", - сказал он.

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