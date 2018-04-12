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ВАСУ завтра розгляне позов щодо припинення українського громадянства Саакашвілі

ВАСУ завтра розгляне позов щодо припинення українського громадянства Саакашвілі

Київ • УНН

 • 5625 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Вищий адміністративний суд України завтра розгляне позов щодо припинення українського громадянства екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє партія “Рух нових сил”, передає УНН.

“Завтра відбудеться суд за позовом Саакашвілі проти Порошенка щодо визнання незаконним позбавлення його громадянства. Засідання суду відбудеться о 10:00 за адресою, Московська, 8 корп.5”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Саакашвілі оскаржує в суді указ Президента щодо припинення його громадянства від 26 липня. Крім того, в Касаційному суді перебувала скарга на відмову ДМС у додатковому захисті Саакашвілі.

Як повідомляв УНН, колишнього президента Грузії, екс-главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.

Саакашвілі підозрюється у причетності до організації мітингів за кошти Курченка.

У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України.

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